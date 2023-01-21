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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. Bakan Nebati yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.

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