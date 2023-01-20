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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Üreten, emek veren her vatandaşımızı destekleyeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Üreten, emek veren her vatandaşımızı destekleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaş odaklı politikaları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceklerini belirterek, “Geçmişte olduğu gibi insanımıza acı reçeteler dayatan koalisyon hükümetleri misali, faizi çıkarıp, işsizliği patlatarak değil; ülkemiz için üreten, emek veren her bir vatandaşımızı sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.

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