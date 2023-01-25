2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, ne kadar yatacak?
"2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK tarafından yıla bir kez olmak üzere hesaplara yatırılan tütün ikramiyesinin ödeme tarihi merak ediliyor. Herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın her yılın ilk üç ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, ne kadar yatacak?
"2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, ne kadar yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SGK tarafından aylık bağlanmış olan vazife/harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan korucu ve siviller ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine tütün ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Peki, 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, ne kadar yatacak?
TÜTÜN İKRAMİYESİ BU YIL NE KADAR OLDU?
Yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK tarafından vazife/harp malulü olarak değerlendirilen TSK personelinin (yedek subay, erbaş ve er dahil) aylık bağlanan dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılıyor.
Ödeme miktarı ilgili kanun hükümlerine göre değişiyor. 2023 yılı tütün ikramiyesi ödeme tutarları henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
2023 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2023 tütün ikramiyesinin 2023 Ocak ile Nisan ayları içerisinde ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin hak sahiplerinin aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri netlik kazanır kazanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
TÜTÜN İKRAMİYESİ İÇİN GEREKLİ Mİ?
Bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir kez olmak üzere, herhangi bir müracaat şartı aranmaksızın veriliyor.
2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADARDI?
Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilmişti.
2022 yılında, SGK tarafından,
Derece Gaziye 2022'de 9 bin 386,60 lira,
Derece Gaziye 8 bin 447,90 lira,
Derece Gaziye 7 bin 274,61 lira,
Derece Gaziye 6 bin 570,62 lira,
Derece Gaziye 5 bin 866,62 lira,
Derece Gaziye 5 bin 162,63 lira ödenmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 25 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, ne kadar yatacak?
- 25 Ocak EYT bugün Meclis'e gelecek mi? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi son durum!
- TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?
- Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2023? e-Devlet sorgulama ekranı...
- YÖKDİL BAŞVURU EKRANI | 2023 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı mı? Nereden, nasıl yapılır? ÖSYM YÖKDİL başvuru ücreti NE KADAR, KAÇ TL?
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?
- Kısmetse Olur Tolga'nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk'in...
- Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Seranay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?
- 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 Survivor yeni bölüm CANLI İZLE!
- Kısmetse Olur 38.bölüm İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü 24 Ocak YENİ BÖLÜM yayınlandı mı?