Son dakika: Kamu alacakları yapılandırılıyor | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş açıklama

Mali alan her daim eğitime, sağlığa, ulaşıma yönlendirmeye devam ettik. 2023 yılında da bütçe disiplinini bozulması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. EYT, ücret artışları gibi kararlarımızı alırken vatandaşlarımızın her daim gözetilmesinin yanı sıra bütçeye etkisini titizlikle hesaplıyoruz.

"REFAH PAYI VEREREK ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK"

Ani kur artışlarının etkisiyle 2022 yılını yüksek enflasyonla geçirdik. Enflasyonu da son 2 aydır düşüş eğilimine girmiş olduğunu görüyoruz. Bu artık baz etkisini de aşarak enflasyondaki hızın düştüğünü göstermesi açısından çok önemli.

Kurlardaki oynaklığın azalması, beklentilerdeki iyileşme, fiyat sabitleme desteği ile ilerleyen aylarda da enflasyonda belirgin düşüşler görmeye devam edeceğiz. Enflasyondan vatandaşlarımızın alım gücünün etkilenmemesi için 2022 yılında 290.4 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtik.

Ayrıca hükümet olarak ücret politikalarında destekleyici bir duruşu sergilediğimiz ifade etmek istiyorum. Net asgari ücreti yüzde 54.7 artırdık. Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırdık. Kamu çalışanlarımızı ve emeklileri enflasyona ezdirmedik. Aylık enflasyonun oldukça üzerinden reel artışlar yaptık, ilave refah payı vererek önemli iyileştirmeler yaptık.

2022 yılında hazine destekli kefalet sistemi kapsamında işletmelerimize toplam 115.7 milyar lira kredi imkanı sağladık. Aynı yıl 1.1 milyon esnafımıza 90.5 milyar lira tutarında Hazine destekli kredi kullandırdık.