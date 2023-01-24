Son dakika: Kamu alacakları yapılandırılıyor | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklama
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. Bakan Nebati, "Ödeme süresini uzun tuttuk, kısa sürede indirim olacak" dedi.
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. Bakan Nebati, "Ödeme süresini uzun tuttuk, kısa sürede indirim olacak" dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Türkiye son yüzyılın en zor yüzyıllarından biri olan 2022 yılındaki krizi fırsata çevirmeyi başarmıştır. Tüketici güven endeksi olumlu işaretler vermektedir. Yatırım, üretim, ihracata odaklı Türkiye ekonomi modelimiz önemli bir paya sahiptir.
2022'nin ilk 3 çeyreğinde G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ülke Türkiye olmuştur. Makine teçhizat yatırımları 12 çeyrektir kesintisiz artmaya devam ediyor.
Toplam ihracatımızı 254.2 milyar dolara çıkartarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında kimi çevreler tarafından turizme yönelik felaket senaryoları çizilmiş olsa da uyguladığımız politikalarla 2022 yılında turizmde rekorlar kırdık.
Mali alan her daim eğitime, sağlığa, ulaşıma yönlendirmeye devam ettik. 2023 yılında da bütçe disiplinini bozulması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. EYT, ücret artışları gibi kararlarımızı alırken vatandaşlarımızın her daim gözetilmesinin yanı sıra bütçeye etkisini titizlikle hesaplıyoruz.
"REFAH PAYI VEREREK ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK"
Ani kur artışlarının etkisiyle 2022 yılını yüksek enflasyonla geçirdik. Enflasyonu da son 2 aydır düşüş eğilimine girmiş olduğunu görüyoruz. Bu artık baz etkisini de aşarak enflasyondaki hızın düştüğünü göstermesi açısından çok önemli.
Kurlardaki oynaklığın azalması, beklentilerdeki iyileşme, fiyat sabitleme desteği ile ilerleyen aylarda da enflasyonda belirgin düşüşler görmeye devam edeceğiz. Enflasyondan vatandaşlarımızın alım gücünün etkilenmemesi için 2022 yılında 290.4 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtik.
Ayrıca hükümet olarak ücret politikalarında destekleyici bir duruşu sergilediğimiz ifade etmek istiyorum. Net asgari ücreti yüzde 54.7 artırdık. Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırdık. Kamu çalışanlarımızı ve emeklileri enflasyona ezdirmedik. Aylık enflasyonun oldukça üzerinden reel artışlar yaptık, ilave refah payı vererek önemli iyileştirmeler yaptık.
2022 yılında hazine destekli kefalet sistemi kapsamında işletmelerimize toplam 115.7 milyar lira kredi imkanı sağladık. Aynı yıl 1.1 milyon esnafımıza 90.5 milyar lira tutarında Hazine destekli kredi kullandırdık.
Geçtiğimiz günlerde esnaflarımıza yönelik hazine faiz destekli kredi tutarını 150 milyar liraya çıkardık. Bunların yanında ihracatçılarımıza ve turizmcilerimize uzun vadeli kredi imkanı sunuyoruz.
Yakın zamanda açıkladığımız 14 yeni KGF paketi ile 250 milyar lira kredi tutarını sizlerin kullanımınıza sunmuş bulunmaktayız.
Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini dikkate alarak kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği çalışmaları hazırladık. İnşallah en kısa sürede Meclis'imizin bu konuda gündemi bu önerdiğimiz taleplerin yasalaşmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir.
Kanun yapılandırma hükümlerini ve vergi mevzuatındaki çeşitli yükümlülükleri kapsayacaktır. Vergi daireleri, sosyal güvenlik kurum, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile il özel idareleri ile kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz.
Bugüne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz. Bunların faizlerini de düşük bir oranla güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz.
"YAPILANDIRMADA VADE 4 YIL OLACAK"
Vergi dairesine ödenmesi gereken her borç yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var o da 2022 yılı için ödenmesi gereken geçici verdiler. Davalı olan vergi ve prim itilaflarını sonlandırarak ödeme imkanı getiriyoruz.
Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkarmamızdır, böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler.
Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz.
Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.
2.000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık, şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2.000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.
Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz.
Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır.
Gelir Vergisi Kanunununda yer alan genç girişimci istisnasının tutarını artırıyoruz.
Mevcut düzenlemeye göre istisna kapsamında ilk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin üç hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor.
Söz konusu tutarı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyor ve her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artmasını sağlıyoruz. Böylece, izleyen yıllarda, dilim tutarlarında yeniden değerleme oranında artış oldukça, bu istisna da beraberinde artacak.
TOKİ tarafından konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak, bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, damga vergisi istisnası getiriyoruz.
Böylece, özellikle orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesine imkan sağlıyoruz.
Turizmi teşvik amacıyla, turizm tesislerimizin yaz ve kış sezonlarında çalışmaları durumunda SGK prim desteği sağlıyoruz.
Turizmin 12 aya ve ülke çapına yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda; turizm sektöründe çalışan personelin tüm yıl çalışabilmesi ve nitelikli personel istihdamının kalıcı hale getirilmesi için yeni bir destek sistemi düzenliyoruz.
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