Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 25 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Benzin fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL arttı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucu Brent petrolde yükseliş yaşanırken, bu durum doğrudan akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Araç sahipleri tarafından son fiyat değişikliği ile akaryakıt fiyatlarının kaç TL olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste...
Brent petrol fiyatı yeni güne 86,52 dolardan başladı. Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından petrol talebinin artacağına yönelik iyimselirğin etkili olmasıi, Brent petrol fiyatında yükselişe neden oldu. Petrolde yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında da değişikliğe neden oluyır. Peki, benzin zammı sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? 25 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
25 Ocak benzin zammı sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,52 dolardan işlem görüyor. Dün 88,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artarak 86,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,36 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.
Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de ekonomik faaliyetlerin hızlanması, talebin toparlanacağına dair beklentileri artırdı. Ancak tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede nüfusun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğu tahmin edilirken, uzmanlar bu durumun piyasalarda Çin'deki ekonomik ve talep toparlanmasının zamanlaması konusunda belirsizliğe yol açtığını kaydetti.
Öte yandan, ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlardaki artışı kısıtladı.
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