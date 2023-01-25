Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 25 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatı yeni güne 86,52 dolardan başladı. Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından petrol talebinin artacağına yönelik iyimselirğin etkili olmasıi, Brent petrol fiyatında yükselişe neden oldu. Petrolde yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında da değişikliğe neden oluyır. Peki, benzin zammı sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? 25 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Ocak benzin zammı sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları şöyle: