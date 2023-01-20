20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Son dakika | Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
ABONE OL
Son dakika | Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ciddi bir şekilde toplumun tüm kesimleri tarafından enflasyonun önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da düşeceğine ilişkin inanç pekişmiş durumda. Bu, bize mücadelemizi hızlı ve doğru bir şekilde yapmamızı sağlayan büyük bir alan açmış durumda." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA