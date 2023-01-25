470 milyarlık yapılandırma! 4 yıla yayılan borçlar 48 taksitte ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. Borç yapılandırmasında 2 bin lira ve altındaki borçlar silinecek. Yapılandırılan borçlara taksit süresi ise 4 yıl olacak. Matrah artırımı düzenlemesi ise 2018-2021 yıllarını kapsayacak.

Tarihi yapılandırma ile devlet, 10 milyon kişinin 470 milyarlık borcu için barış elini uzatacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılacak. 4 yıla yayılan borçlar 48 taksitte ödenecek

MİLYONLARA BÜYÜK FIRSAT

*31 Aralık 2022'ye kadar borçlar kapsama alınacak

*Anapara borcu duracak

*Peşin ödeyenin faiz ve gecikme cezalarının yüzde 90'ı silinecek

*Taksitle ödeyenin gecikme cezası ve faizler silinecek

*Taksitler iki ayda bir ödenecek

*18 aya kadar taksit ve 36 ay vade olacak

*İcra takibi ve hacizler duracak

*İlk iki taksiti ödeyen 'borcu yoktur' yazısı alacak

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA? TÜM VERGİ BORÇLARI

*Motorlu Taşıtlar Vergisi

*KDV

*Emlak Vergisi

*Gelir Vergisi

TÜM PRİM BORÇLARI

*BAĞ-KUR primleri

*SSK primleri

*GSS primleri

BELEDİYEYE OLAN BORÇLAR

*Çevre temizlik vergisi

*Su borçları

*Emlak vergisi

TÜM CEZALAR

*Trafik cezaları

*Köprü ve Otoyol geçiş borçları

*İdari para cezaları

*Adli para cezaları

ÇİFTÇİ BORÇLARI

*Tarım kredi borçları

ÖĞRENCİ BORÇLARI

*Gecikmiş KYK borçları

İŞLETMELERİN BORÇLARI

*Matrah artırımı imkanı

*Kasa ve stok beyanı affı

EYT VE EMEKLİLİK BORÇLARI

*Prim borçlarına yapılandırma

*BAĞ-KUR'a hesaplı ihya

*Bankadan borçlanma kredisi ile emeklilik

*Borçları yapılandırarak emeklilik