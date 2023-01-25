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470 milyarlık yapılandırma! 4 yıla yayılan borçlar 48 taksitte ödenecek
Tarihi yapılandırma ile devlet, 10 milyon kişinin 470 milyarlık borcu için barış elini uzatacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılacak. 4 yıla yayılan borçlar 48 taksitte ödenecek
MİLYONLARA BÜYÜK FIRSAT
*31 Aralık 2022'ye kadar borçlar kapsama alınacak
*Anapara borcu duracak
*Peşin ödeyenin faiz ve gecikme cezalarının yüzde 90'ı silinecek
*Taksitle ödeyenin gecikme cezası ve faizler silinecek
*Taksitler iki ayda bir ödenecek
*18 aya kadar taksit ve 36 ay vade olacak
*İcra takibi ve hacizler duracak
*İlk iki taksiti ödeyen 'borcu yoktur' yazısı alacak
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA? TÜM VERGİ BORÇLARI
*Motorlu Taşıtlar Vergisi
*KDV
*Emlak Vergisi
*Gelir Vergisi
TÜM PRİM BORÇLARI
*BAĞ-KUR primleri
*SSK primleri
*GSS primleri
BELEDİYEYE OLAN BORÇLAR
*Çevre temizlik vergisi
*Su borçları
*Emlak vergisi
TÜM CEZALAR
*Trafik cezaları
*Köprü ve Otoyol geçiş borçları
*İdari para cezaları
*Adli para cezaları
ÇİFTÇİ BORÇLARI
*Tarım kredi borçları
ÖĞRENCİ BORÇLARI
*Gecikmiş KYK borçları
İŞLETMELERİN BORÇLARI
*Matrah artırımı imkanı
*Kasa ve stok beyanı affı
EYT VE EMEKLİLİK BORÇLARI
*Prim borçlarına yapılandırma
*BAĞ-KUR'a hesaplı ihya
*Bankadan borçlanma kredisi ile emeklilik
*Borçları yapılandırarak emeklilik