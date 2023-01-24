KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle vergi sigorta primi borçlarıyla, cezalar için yapılandırma imkanı sunulacağı belirtildi.

Buna göre, 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.

Belediyelere borçlar, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.