KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
"KYK borç faizleri silinecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Ocak Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KYK borçlarına ilişkin müjdeli haber geldi. Peki, KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
"KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası KYK borçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?
Başkan Erdoğan; "Vergi daireleri, gümrükler, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın vergi borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan; "Düzenlemeyle gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa o kadarını geri ödeyecek. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcunda yeniden yapılandırarak takslte ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.' ifadelerine yer verdi.
2023 KYK BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Borç yapılandırma sürecine ilişkin henüz resmi açıkalama yapılmadı. Detaylar gelmesi durumunda haberimizde güncelenecektir.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle vergi sigorta primi borçlarıyla, cezalar için yapılandırma imkanı sunulacağı belirtildi.
Buna göre, 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.
Belediyelere borçlar, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.
-Vergi ve SGK borçları
-Trafik cezaları
-Nüfus cezaları
-Askerlik cezaları
-Gümrük cezaları
-Adli para cezaları
-KYK borçları
-Matrah artırımı
-Kasa ve stok affı
-Su borçları
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?
Pakette, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.
Habere göre, anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek.
Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar bu borçların silinmesi imkanı olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2023? ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2023 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?
- Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli?
- YILIN İLK FAİZ KARARI! 2023 Ocak FED toplantı tarihi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?
- HAC ÖN KAYIT 2023! Hac kayıt tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi belli oldu mu?
- KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...kura sonuçları sorgulama ekranı!
- ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...