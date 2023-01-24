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KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

"KYK borç faizleri silinecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Ocak Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KYK borçlarına ilişkin müjdeli haber geldi. Peki, KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

"KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası KYK borçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Başkan Erdoğan; "Vergi daireleri, gümrükler, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın vergi borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan; "Düzenlemeyle gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa o kadarını geri ödeyecek. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcunda yeniden yapılandırarak takslte ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.' ifadelerine yer verdi.

2023 KYK BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Borç yapılandırma sürecine ilişkin henüz resmi açıkalama yapılmadı. Detaylar gelmesi durumunda haberimizde güncelenecektir.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle vergi sigorta primi borçlarıyla, cezalar için yapılandırma imkanı sunulacağı belirtildi.

Buna göre, 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.

Belediyelere borçlar, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

-Vergi ve SGK borçları

-Trafik cezaları

-Nüfus cezaları

-Askerlik cezaları

-Kaçak geçiş cezaları

-Gümrük cezaları

-Adli para cezaları

-KYK borçları

-Matrah artırımı

-Kasa ve stok affı

-Su borçları

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

Pakette, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Habere göre, anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek.

Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar bu borçların silinmesi imkanı olacak.

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