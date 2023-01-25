Batı’da resesyon ve enflasyon korkusu: İşten çıkarmalar dalga dalga artıyor! Şirketler faturayı çalışanlara kesiyor

BANKALAR DA KATILDI

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500'e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700'e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da 3 bin 200 kişiyi işten çıkardı. Londra, New York ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden 3 bin 200 kişiyi işten çıkaran bankanın, işten çıkardığı kimi bankacılara ikramiye ödemediği iddia edildi. Credit Suisse bu yıl Avrupalı yatırım bankacılarının yüzde 10'dan fazlasını işten çıkarmayı planlıyor ve bu da Londra ve Zürih'teki yüzlerce iş kaybına neden olacak.