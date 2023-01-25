Batı'da resesyon ve enflasyon korkusu: İşten çıkarmalar dalga dalga artıyor! Şirketler faturayı çalışanlara kesiyor
Resesyon ve enflasyon kabusundan uyanamayan Batılı şirketler faturayı çalışanlara kesiyor. ABD ve Avrupa'da yaşanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle pek çok şirket işten çıkarmaları hızlandırdı. Teknolojide başlayan toplu işten çıkarma furyasına bankacılık, otomotiv, metal ve kripto sektörü de eklendi.
Batı'da şirketler enflasyon ve resesyon korkusuyla ilk çalışanlarından vazgeçmeye başladı. Büyük teknoloji firmalarıyla başlayan toplu işten çıkarma furyası dalga dalga yayılıyor. Teknoloji firmalarının ardından bankalara sıçrayan dalga şimdi de otomotivcileri içine aldı. Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.
BANKALAR DA KATILDI
Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500'e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700'e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da 3 bin 200 kişiyi işten çıkardı. Londra, New York ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden 3 bin 200 kişiyi işten çıkaran bankanın, işten çıkardığı kimi bankacılara ikramiye ödemediği iddia edildi. Credit Suisse bu yıl Avrupalı yatırım bankacılarının yüzde 10'dan fazlasını işten çıkarmayı planlıyor ve bu da Londra ve Zürih'teki yüzlerce iş kaybına neden olacak.
MUSK'TAN % 50 TENKİSAT
Daha önce Meta 11 bin, Alphabet 12 bin, Microsoft 10 bin, Amazon ise 18 bin çalışanını işten çıkardı. Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, çalışanlarının yüzde 6'sını işten çıkaracağını duyurdu. Şirkette yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı ifade ediliyor. Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası Twitter'da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti.
APPLE ADIM ATMADI
Kripto varlık platformu Huobi, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarma kararı aldı. Huboi'nin rezervinin yaklaşık yüzde 44'lük kısmını oluşturan, platformun kendi tokeni HT'deki değer kaybı ise son 30 günde yüzde 30'u buldu. Apple, neredeyse ise rakiplerinin aksine henüz bu yönde herhangi bir adım atmayarak takdir topladı.
TEKNOLOJİDE 140 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILIYOR
Dev işten çıkarma dalgasına katılan 4.500 çalışanı bulunan Riot Games de 46 çalışanını işten çıkardı. İstihdam trendlerini halka takip eden layoffs.fyi sitesine göre 2022 yılı boyunca teknoloji şirketleri 140 bin kişiyi işten çıkarırken bunların 35 bini son bir ayda gerçekleşti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖKDİL BAŞVURU EKRANI | 2023 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı mı? Nereden, nasıl yapılır? ÖSYM YÖKDİL başvuru ücreti NE KADAR, KAÇ TL?
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?
- Kısmetse Olur Tolga'nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk'in...
- Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Seranay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?
- 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 Survivor yeni bölüm CANLI İZLE!
- Kısmetse Olur 38.bölüm İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü 24 Ocak YENİ BÖLÜM yayınlandı mı?
- 23 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Esra Erol...
- YAĞ FİYATLARI DÜŞECEK! Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL olacak? EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI...ŞOK, A101, CarrefourSA...
- Vergi affı için nereye başvurulacak? Vergi borçları silindi mi? Vergi affı ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?
- 2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Oruç hangi ayda tutulacak?
- TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...