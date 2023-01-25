"EYT Meclis'e ne zaman gelecek?" 2.25 milyon EYT'li bu soruya yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişliler prim şartını tamamladığı takdirde emekli olacak. İlk etapta 2,25 milyon EYT'linin emekli olacağı düzenleme Meclis aşamasına girecek. Peki, 25 Ocak EYT bugün Meclis'e gelecek mi? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi son durum nedir? İşte son gelişmeler...

EYT BUGÜN MECLİS'E GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etti. Ancak EYT'nin hangi gün Meclis'e geleceği henüz açıklanmadı. Meclis aşamasının tamamlanması sonrası düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.