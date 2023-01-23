KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

"Son dakika KYK borçları silindi mi, ne zaman silinecek?" sorusunun cevabı bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından cevap buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası KYK borçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haberin müjdesini verdi. Peki, KYK borç yapılandırması başladı mı, ne zaman? İşte, 23 Ocak KYK borçları hakkında son durum açıklaması...