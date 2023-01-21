EYT’li yüzde 30 zam alacak mı? Asgari ücretten primi yatan EYT’li ne kadar maaş alacak?

EYT yasasını bir torba yasa haline getirip staj, deprem gibi sorunların hepsini çözmek en doğalı. Bekleyen bir staj meselesi var. Bunun bir çalışma süresi olduğunu her yerde söyledik. Bu staj iş yerinde yapılıyor, iş akdi var ve karşılığında ücret alıyor. Bunların hepsi gerçekleşiyor. Sigortaya gelince ise emekli edilmiyor burada bir yanlış var. Geçmişten kalan bir kambur ve çözülmesi lazım. 99 yılında ağustos ve kasım ayında yaşanmış depremler var. Bana göre 99 yılının 8 Eylül tarihi bana göre kesinlikle doğru bir tarih değil. Hem deprem açısından hem de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle bunu söylüyorum."

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