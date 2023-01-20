Son dakika | AK Parti'den flaş EYT açıklaması! Merakla beklenen tarih belli oldu! Aylıklar nasıl hesaplanacak? SGK açıkladı
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin "Milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız" dedi. Ayrıca; Sosyal Güvenlik Kurumu, aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmadığını, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıkların hesaplandığını, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmadığını açıkladı.
AK Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında "EYT'yi Şubat'ta yasalaştırıp maaşların Mart ayında alınmasına yönelik takvimi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
'MARTTA MAAŞLARINI ALACAKLAR'
EYT'yle ilgili sorulara da yanıt veren Akbaşoğlu, çelişkili durum olmadığını, önlerinde bir takvim olduğunu belirterek, "2022 bütçesi Genel Kurul'da görüşüldü. Bir bütçe takvimi kendi içinde söz konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'mız teknik çalışmayı kendi içerisinde bitirip, bu konuyla ilgili grubumuzla temas halinde oldu. Biz de milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. En kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılma sürecidir. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir ve herhangi bir farklılık asla söz konusu değildir" diye konuştu.
EYT YASASI TASLAĞI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TE
Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla milyonların sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelikli gündem halini alan sözleşmeliye kadro kanunu TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Meclis'in öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi bulunuyor. EYT kanun teklifi önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelecek.
İLK EMEKLİ MAAŞI MART AYINDA
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda teknik çalışma tamamlandı ve yasa tasarısı için metinler hazırlanıyor. 5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT yasası için gözler artık Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi Şubat ayı içerisinde Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. İlk emekli maaşları ise Mart ayında hesaplanmaya başlanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5.500 TL OLDU
EYT'lilerin en çok merak ettiği konuların başında 2023 emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiydi. Ocak 2023 emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak yasalaştı. En düşük emekli maaşı ise Ocak-Temmuz dönemi için 5.500 TL olarak belirlendi. Böylece EYT yasası ile emekli olacakların alacağı en düşük maaş 5.500 TL oldu.
EYT'LİLERİN AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bası basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarının değişebileceği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların
aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır.
Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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