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EYT'yi kaçıranlar dikkat: Emeklilik için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi konusunda AK Parti grubuna geniş kapsamlı teknik bir sunum yaptı. Bakanlığın emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasını tamamlamasına karşın EYT'yi kıl payı kaçıranlar için bir ihtimalin daha olması dikkat çekti. İşte borçlanma ile aradaki farkın kapatılabileceği o başlıklar...

Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:44
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EYT’yi kaçıranlar dikkat: Emeklilik için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek

AK Parti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vadettiği gibi 2023'e EYT sorununu çözmüş olarak girmesiyle büyük bir bölüm emeklilikle ilgili soru işaretlerini kaldırmış olarak yeni yılı karşıladı. EYT'nin kapsam ve detay çalışmaları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlandı. Yasa teklifinde askerlik, doğum gibi işe başlangıç tarihini öne çeken borçlanmalara ilişkin bir kısıtlama söz konusu olmayacak. Askerlikte "hava değişim süresi" de borçlanılarak işe giriş tarihi öne çekilebilecek.

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EYT’yi kaçıranlar dikkat: Emeklilik için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek

İLK MAAŞLAR MARTTA HESAPLARDA OLACAK

Çalışma Bakanlığı, EYT'ye ilişkin teknik çalışmayı tamamladı, kanun teklifi haline getirilerek gelecek hafta Meclis'e gönderilecek. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvuruları alınacak, ilk aylıklar mart ayında hesaplara yatacak.

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EYT’yi kaçıranlar dikkat: Emeklilik için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek

EYT'Yİ KIL PAYI KAÇIRANLAR İÇİN BİR İHTİMAL DAHA VAR

Emeklilik sınırı 8 Eylül 1999 olup bu tarihi kıl payı kaçıranlar ise formül arıyor. Sigortalılık başlangıç tarihini öne çekecek alternatiflerin başında askerlik borçlanması geliyor. Bazı meslek grupları da yıpranma payı ile emekli olabiliyor. Askerliğini sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıcı borçlandıkları süre kadar geriye çekilebilecek.

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EYT’yi kaçıranlar dikkat: Emeklilik için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek

HAVA DEĞİŞİM SÜRELERİNE DİKKAT

Askerlik borçlanmasında ihtiyaca göre bir gün bile emeklilik kapısı açabilir. Hava değişim sürelerinin bir bölümü için de borçlanma yapılabilecek.

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EYT’yi kaçıranlar dikkat: Emeklilik için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek

Hava değişim sürelerinin aşan kısmı düşüldükten sonra kalan süreler borçlanılabiliyor. Şubat 2014 tarihine kadar uzun dönem askerlikte 3 aya kadarki kısmı, Şubat 2014-Haziran 2019 arasında uzun dönem askerlikte 30 güne kadarki kısmı borçlanılabilir.