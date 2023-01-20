20 Ocak 2023, Cuma
EYT'yi kaçıranlar dikkat: Emeklilik için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi konusunda AK Parti grubuna geniş kapsamlı teknik bir sunum yaptı. Bakanlığın emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasını tamamlamasına karşın EYT'yi kıl payı kaçıranlar için bir ihtimalin daha olması dikkat çekti. İşte borçlanma ile aradaki farkın kapatılabileceği o başlıklar...
Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:44
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