EYT’yi kaçıranlar dikkat: Emeklilik için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek

AK Parti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vadettiği gibi 2023'e EYT sorununu çözmüş olarak girmesiyle büyük bir bölüm emeklilikle ilgili soru işaretlerini kaldırmış olarak yeni yılı karşıladı. EYT'nin kapsam ve detay çalışmaları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlandı. Yasa teklifinde askerlik, doğum gibi işe başlangıç tarihini öne çeken borçlanmalara ilişkin bir kısıtlama söz konusu olmayacak. Askerlikte "hava değişim süresi" de borçlanılarak işe giriş tarihi öne çekilebilecek.