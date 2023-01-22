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EYT’de maaşlar ne olacak? Hangi borçlar yapılandırılacak?

A Haber
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Giriş: 22.01.2023 12:00
EYT yasası daha çıkmadı ama hesaplamalar şimdiden başladı. Peki, EYT'lilerin maaşı nasıl hesaplanacak? Tarihin en büyük borç yapılandırması kapıda. Kapsamı ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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