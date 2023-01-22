EYT’de maaşlar ne olacak? Hangi borçlar yapılandırılacak?

EYT yasası daha çıkmadı ama hesaplamalar şimdiden başladı. Peki, EYT'lilerin maaşı nasıl hesaplanacak? Tarihin en büyük borç yapılandırması kapıda. Kapsamı ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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