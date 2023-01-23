23 Ocak 2023, Pazartesi
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EYT'liye yapılandırma ile emeklilik! 5 ayrı kazanç var
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 milyona yakın kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT için bütçede kaynak oluşturduklarını belirten Nebati, "Rahatız. Bütçe performansımız beklenenden iyi olacak" dedi. Bakan Nebati, enflasyonun düşmeye devam edeceğini de söyledi. EYT'liye yapılandırma ile emeklilik nasıl olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.