Karadeniz gazı için çalışmalar devam ediyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı filosuna katıldı! Su altı inşaat gemisi: Mukavemet





Geminin teknik özelliklerine değinen Dönmez, "Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine şu an su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler" diye konuştu.

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