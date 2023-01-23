Karadeniz gazı için çalışmalar devam ediyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı filosuna katıldı! Su altı inşaat gemisi: Mukavemet
Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda 10 bin kişi görev alırken, 50'nin üzerinde gemi de mesaiye katılıyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, filosuna 'Mukavemet' isimli bir gemi daha kattı. Karadeniz'in derinliklerinden itibaren enerji üssü inşa ettiklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bunlar için de özel nitelikli, özel gemilere ihtiyacımız var. 'Mukavemet' adını verdiğimiz gemi, deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda" dedi.
Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi karada yükselirken, Sakarya Gaz Sahası'nda ise denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü bitiyor.
Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazı taşıyacak boruların yanı sıra deniz içerisindeki çalışmalar da sürüyor. Çalışmalarda 10 bin kişi görev alırken, 50'nin üzerinde gemi de mesaiye katılıyor.
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, filosuna 'Mukavemet' isimli bir gemi daha kattı. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan gemi, Filyos Limanı'nda demirlendi. Su altı inşaat gemisi olarak geçen 'Mukavemet', daha çok su altındaki çalışmalara destek verecek. 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2'den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor.
'ÖZEL GEMİLERE İHTİYACIMIZ VAR'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını vatandaşla buluşturmak için gece-gündüz çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Karadeniz derinliklerinden nakış nakış enerji üssü inşa ettiklerini vurgulayan Dönmez, "Bunlar için de özel nitelikli, özel gemilere ihtiyacımız var. 'Mukavemet' adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda. Bu gemimiz de çok kısa içinde yerli gazımızı milletimizle buluşturmak için çalışan enerji filomuza katılacak" dedi.
Geminin teknik özelliklerine değinen Dönmez, "Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine şu an su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler" diye konuştu.
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