EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...

EYT düzenlemesi için detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında düzenlemede yaş şartı aranmayacak. Prim ve yıl şartları için detaylarda gün yüzüne çıkmış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, " "Konu bizden çıktı. Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi. Diğer yandan kapsam dışında kalanlarda eksiklerini tamamlamak için detayları merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesi ile netleşen emeklilik tablosu!