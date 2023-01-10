10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...

EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...

EYT düzenlemesi için detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında düzenlemede yaş şartı aranmayacak. Prim ve yıl şartları için detaylarda gün yüzüne çıkmış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, " "Konu bizden çıktı. Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi. Diğer yandan kapsam dışında kalanlarda eksiklerini tamamlamak için detayları merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesi ile netleşen emeklilik tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 14:19
  • 1
  • 24
EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...

SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaş, prim ve yıl detayları netleşti. Başkan Erdoğan, düzenleme kapsamında yaş şartı aranmayacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme hakkında detayları değerlendirdi. Yasanın çıkmasının ardından 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde edecek. Prim günü ve sigortalılık süresi bu süreçte önem arz ediyor. İşte, EYT ile güncellenen emeklilik çizelgesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

  • 3
  • 24
EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...

KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Yasanın çıkmasıyla ilk etapta 2,2 milyonu aşkın kişi emekli olabilecek.

  • 4
  • 24
EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...

BAŞKAN ERDOĞAN 'YAKINDA' DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada EYT'nin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.

  • 5
  • 24
EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...

Başkan Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.