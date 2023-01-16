16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ayın kaçında yatar?

Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ayın kaçında yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ayın kaçında yatar?

"Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal yardım için başvuru şartları ve yardım tutarı da belirlenmişti. Peki, Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ayın kaçında yatar?

"Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım paraları her ay hesaplara geçiyor. Son artışla birlikte Aile Destek Programı parası 850-1.250 TL halini almıştı. Peki, Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ayın kaçında yatar?

AİLE DESTEK SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI 2023?

Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri içi tarih araştırması devam ediyor. Yardım hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının son Kabine toplantısında, Ocak ayı ödemelerinin tarihini duyurmuştu.

Bakan Derya Yanık açıklamanın ardından, ''Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." sözlerine yer vermişti.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre tutarda değişiklik oluyor. Öte yandan son yapılan artışlarla sosyal yardım parası 850-1.250 TL aralığına çekilmişti. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

*Türk vatandaşı olmaması,

*Mavi Kart sahibi olması,

*Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

*18 yaşından küçük olması,

*Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA