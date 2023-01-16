Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ayın kaçında yatar?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre tutarda değişiklik oluyor. Öte yandan son yapılan artışlarla sosyal yardım parası 850-1.250 TL aralığına çekilmişti. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: