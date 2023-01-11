Memurlar EYT’den nasıl yararlanacak? EYT’li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? İŞTE ŞARTLAR...

İlk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li emekli olacak. Bunlardan yaklaşık 400 bin EYT'li 4C'li kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu kamu çalışanlarının bir kısmı tüm çalışma hayatını kamuda geçirirken bir kısmi ise SSK'lı veya Bağ- Kur'lu olarak işe başlamış durumda. Bu sigortalılar hizmet birleştirmesi yapacaklar.