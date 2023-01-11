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Memurlar EYT'den nasıl yararlanacak? EYT'li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? İŞTE ŞARTLAR...

Ocak sonunda Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli olacak. EYT ile emekli olmayı bekleyen kamu çalışanları, düzenleme sonrası yeniden memur olarak atanıp atanamayacaklarını araştırmaya başladı. Yaklaşık 400 bin memurun merakla araştırdığı EYT düzenlemesine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, memurlar EYT'den nasıl yararlanacak? EYT'li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? Memur EYT şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 10:34
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Memurlar EYT’den nasıl yararlanacak? EYT’li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? İŞTE ŞARTLAR...

8 Eylül 1999 öncesinde işe girenleri kapsayan EYT düzenlemesinden yaklaşık 400 bin memur faydalanacak. Ocak sonunda Meclis'e gelmesi beklenen EYT'nin yasalaşması sonrası başvuru süreci başlayacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK sigorta koluna bağlı EYT'liler hiçbir ayrım yapılmadan emekli olabilecek. Peki, memur EYT şartları nelerdir? Memurlar EYT'den nasıl yararlanacak? EYT'li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memurlar EYT’den nasıl yararlanacak? EYT’li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? İŞTE ŞARTLAR...

MEMURLAR EYT'DEN NASIL YARARLANACAK?

8 Eylül 1999 öncesinde işi giriş yapan memurlar da diğer EYT'liler gibi emekli olabilecek. Ancak memurların işlemleri farklı uygulanacak.

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Memurlar EYT’den nasıl yararlanacak? EYT’li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? İŞTE ŞARTLAR...

İlk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li emekli olacak. Bunlardan yaklaşık 400 bin EYT'li 4C'li kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu kamu çalışanlarının bir kısmı tüm çalışma hayatını kamuda geçirirken bir kısmi ise SSK'lı veya Bağ- Kur'lu olarak işe başlamış durumda. Bu sigortalılar hizmet birleştirmesi yapacaklar.

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Memurlar EYT’den nasıl yararlanacak? EYT’li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? İŞTE ŞARTLAR...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kamu çalışanlarının işlemleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte bunlardan bazılarının cevapları şöyle:

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Memurlar EYT’den nasıl yararlanacak? EYT’li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? İŞTE ŞARTLAR...

EYT'Lİ MEMUR EMEKLİ OLDUKTAN SONRA TEKRAR MEMUR OLARAK ATANABİLİR Mİ?

Memur emekli olduktan sonra kamu kurumlarında memur olabilmesi için 5335 sayılı Kanun hükmüne bakmak gerekiyor. 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince emekli olduktan sonra sadece;

Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler, Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar, Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar emekli olmalarına rağmen yeniden memur statüsünü kazanabilmektedirler.