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Memurlar EYT'den nasıl yararlanacak? EYT'li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? İŞTE ŞARTLAR...
Ocak sonunda Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli olacak. EYT ile emekli olmayı bekleyen kamu çalışanları, düzenleme sonrası yeniden memur olarak atanıp atanamayacaklarını araştırmaya başladı. Yaklaşık 400 bin memurun merakla araştırdığı EYT düzenlemesine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, memurlar EYT'den nasıl yararlanacak? EYT'li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi? Memur EYT şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:20Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 10:34