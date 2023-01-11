EYT’de işverene kıdem tazminatı desteği

EYT'lilere ödenecek kıdem tazminatıyla ilgili işverenlere yönelik desteğin detayları belli oldu. Kredinin, 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. memur ve memur emeklisi zam oranı da 16, 47 oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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