10 Ocak 2023, Salı
EYT'de geri sayım... 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!
EYT ile emeklilik için geri sayım başladı. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi, geçen yılın son Kabine Toplantısı'nda duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis aşamasını tamamladıktan sonra yürürlüğe girecek. Düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak. Peki, 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:53
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