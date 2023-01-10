EYT’de geri sayım... 2023 EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!

8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayan EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Emekli olmayı bekleyen EYT'liler, yeni düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Ayrıntılar haberimizde...