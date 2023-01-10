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Haberler Galeri EYT'de geri sayım... 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!

EYT'de geri sayım... 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!

EYT ile emeklilik için geri sayım başladı. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi, geçen yılın son Kabine Toplantısı'nda duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis aşamasını tamamladıktan sonra yürürlüğe girecek. Düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak. Peki, 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:53
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EYT’de geri sayım... 2023 EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!

8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayan EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Emekli olmayı bekleyen EYT'liler, yeni düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de geri sayım... 2023 EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Başkan Erdoğan, 9 Ocak'ta geçerkleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen, milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz." diye konuştu.

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EYT’de geri sayım... 2023 EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!

YAŞ SINIRI UYGULANMAYACAK

EYT düzenlemesinde yaş sınırı uygulanmayacak. Kanun teklifi, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak.

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EYT’de geri sayım... 2023 EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, bu ay Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak.

Düzenlemenin ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

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EYT’de geri sayım... 2023 EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!

KIDEM TAZMİNATINDA KREDİ DESTEĞİ

EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek. EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.