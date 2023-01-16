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THY'den avantajlı bilet kampanyası

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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THY’den avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, (THY) bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 16-26 Ocak 2023 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 16 Ocak-10 Haziran 2023 tarihleri arasında Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 129, Sofya ve Cluj'a 139, Prag, Budapeşte ve Kişinev'e 159, Gence ve Nahcivan'a 169, Riga ve Vilnius'a 179, Varşova'ya 189, Bakü ve Tallinn'e 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Tiflis ve Batum için 23 Ocak-2 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak biletlerle 23 Ocak-10 Haziran 2023 tarihleri arasında 139 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Vatandaşlar kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

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