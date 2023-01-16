THY’den avantajlı bilet kampanyası

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 16-26 Ocak 2023 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 16 Ocak-10 Haziran 2023 tarihleri arasında Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 129, Sofya ve Cluj'a 139, Prag, Budapeşte ve Kişinev'e 159, Gence ve Nahcivan'a 169, Riga ve Vilnius'a 179, Varşova'ya 189, Bakü ve Tallinn'e 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.