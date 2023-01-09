Milyonlarca memur ve emeklinin geliri, aylığı, ikramiyesi artıyor! 5.5 milyon memur ve emekliye çifte piyango

DÜZENLEMEDEN ORTAOKUL, LİSE MEZUNU MEMUR DA YARARLANACAK MI?

Ek gösterge artışından bütün kamu çalışanları ve memur emeklileri yararlanacak. Hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak. Birinci dereceye gelen memurların göstergesi 3600 oldu. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları bu gösterge üzerinden ödenecek. Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürünün ek göstergesi ise 3000'e çıkarılacak.