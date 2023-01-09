09 Ocak 2023, Pazartesi
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Tüm MAAŞ hesapları değişti! 2023'TE KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? 700 bin işçiye yeni ikramiye
Emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 14,6 memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 13,52 ek zam ile belirlendi. En düşük emekli maaşı ise yüzde 57 artışla 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseldi. Bununla beraber 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı tutarları da değişti. Maaşa göre kim, ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı.