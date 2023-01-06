EYT’liler ne kadar promosyon alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de anlattı: Promosyon kampanyalarını göreceğiz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi çok yakında Meclis'e geliyor. 2,5 milyon kişi emekli oluyor. Peki EYT'liler ne kadar promosyon alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bal, "Özellikle EYT’liler biz de alacağız mı biz de hak ediyor muyuz diye devamlı olarak bizi soru yağmurunu tutuyorlar." ifadelerini kullandı ve detayları anlattı.

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