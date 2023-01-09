Konut fırsatçısına ağır ceza yolda! Bakanlık harekete geçti







4 Ocak'ta 6 milyon 550 bin TL olan bir evin fiyatı aynı gün 7 milyon 650 bin liraya çıkarıldı. Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.