Konut fırsatçısına ağır ceza yolda! Bakanlık harekete geçti
Orta gelirliye konut kampanyasının açıklanmasıyla birlikte fırsatçılar harekete geçti. Birçok ev sahibi aynı gün veya aynı saatte ev fiyatlarına 1 milyon liraya kadar varan zamlar uyguladı. Yapılan zamlar sonrası vatandaşlar fırsatçılara isyan etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Nebati, "Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0,69'dan başlayan oranlarla kredi desteği sağlanacak" dedi.
Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Kampanyanın açıklandığı günden itibaren konut fiyatlarını bir gün içinde 1 milyon TL'ye varan tutarda artıran fırsatçılar vatandaşları isyan ettirdi.
Sosyal medyada da büyük tepkinin verildiği fırsatçılığın karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen harekete geçti. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçıları yakın takibe aldı.
Bu kapsamda Sahibinden.com platformundan 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek. Piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.
FİYAT AYNI GÜN ARTTI
Orta gelirliye yönelik konut kampanyası 4 Ocak'ta açıklanmıştı. Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0.69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanyanın açıklanmasıyla birlikte ilan sitelerinde de konut fiyatlarına zamlar başladı. Başvuruların 16 Ocak'ta alınacağı kampanya öncesinde fırsatçılar harekete geçti.
4 Ocak'ta 6 milyon 550 bin TL olan bir evin fiyatı aynı gün 7 milyon 650 bin liraya çıkarıldı. Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.
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