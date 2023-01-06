EYT'lilere 7 KAZANÇ birden! EYT yasası ne zaman çıkacak?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 zam ile EYT düzenlemesi yeni haftada Meclis gündemine gelecek. EYT düzenlemesi ne getirecek?Kıdem tazminatı, izin parası, bayram ikramiyesi, banka promosyonu... Yüzde 30 zam sonrası memur aile yardımı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

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