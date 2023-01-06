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Memur ve emekliye 6'lı artış! İKRAMİYE artışı... PROMOSYON yarışı

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 09:59
Maaşlara yüzde 30'luk zam sonrası neler değişecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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