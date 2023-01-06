Memur ve emekliye 6'lı artış! İKRAMİYE artışı... PROMOSYON yarışı

Maaşlara yüzde 30'luk zam sonrası neler değişecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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