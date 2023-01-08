2023’te kim ne kadar maaş alacak? EYT’lilerin maaşı nasıl hesaplanacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne getirecek? EYT’lilerin kıdem tazminatı hakları ne? EYT’lilerin maaşı nasıl hesaplanacak? 2023’te kim ne kadar maaş alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında EYT’de merak edilenleri yanıtladı.

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