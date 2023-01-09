İmar affı 2023’te çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İmar Barışı hakkında son açıklamalar

İmar affı çıkacak mı? Son olarak çıkarılan İmar Barışı süreci 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış toplam 13 milyon konutu ilgilendiriyordu. 2023 yılına girmemiz ile birlikte imar affı süreci yeniden gündeme geldi. Bu yıl imar affı olup olmayacağı merak edilirken, gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, imar affı 2023'te çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

2023'TE İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

İmar Barışı olarak da bilinen imar affı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 yılında imar affı çıkıp çıkmayacağı yönünde detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.