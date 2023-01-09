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İmar affı 2023'te çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İmar Barışı hakkında son açıklamalar

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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İmar affı 2023’te çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İmar Barışı hakkında son açıklamalar

2023 yılı itibarıyla gözler imar affına çevrildi. Bu yıl imar affı çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları yakından takip ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son yapılan imar affı süreci 13 milyon konutu kapsamıştı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, imar affı 2023'te çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte İmar Barışı hakkında son gelişmeler...

İmar affı çıkacak mı? Son olarak çıkarılan İmar Barışı süreci 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış toplam 13 milyon konutu ilgilendiriyordu. 2023 yılına girmemiz ile birlikte imar affı süreci yeniden gündeme geldi. Bu yıl imar affı olup olmayacağı merak edilirken, gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, imar affı 2023'te çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

2023'TE İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

İmar Barışı olarak da bilinen imar affı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 yılında imar affı çıkıp çıkmayacağı yönünde detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kurum, imar affı uygulamasının vatandaşların elektrik, su, doğal gaz gibi konulardaki sorunlarını aşmaları, mülklerini teminat olarak gösterebilmeleri ve kat mülkiyetine geçme süreçlerini işleten bir barış süreci olduğunu ifade etmişti.

30 BİN YAPI KAYIT BELGESİ AYKIRILIK NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

İmar barışına en çok başvurulan illerin başında İstanbul'un geldiğini, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşlarımızın başvurularının kanuna uygun olup olmadığının ve 31 Aralık 2017'den önce yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde aykırılıklar tespit ediyoruz, yine yapı kayıt belgelerinde fiilen sahaya uymayan, doğru beyan edilip edilmediği süreçleriyle ilgili kontrol ettiğimizde farklılıklar görüyoruz. Bu çerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Bu işlemi açıkçası devam ettireceğiz."

"Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." diyen Kurum, süreci hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attıklarını vurguladı.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı ilk kez 1984'de çıkarıldı. Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir.

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