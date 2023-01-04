TPAO’dan doğal gaz açıklaması: Karadeniz’de 3 yıl üst üste büyük keşif

ANA ÜS FİLYOS LİMANI

Deniz tabanında doğal gaz üretim sistemlerinin bitirildiği, Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki işleme tesisinin çalışır hale geldiği belirtildi.

Buna göre üniteleri birbirine bağlayan boru hatlarının inşası ise tamamlanmak üzere.

