TPAO’dan doğal gaz açıklaması: Karadeniz’de 3 yıl üst üste büyük keşif
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) “Karadeniz’de 3 yıl üst üste büyük keşif” başlığı ile Türkiye’nin başarılı doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. TPAO, “Çaycuma-1 Kuyusu'ndaki çalışmalar tamamlandı.” dedi. Yapılan atılımlar sonrası 2023 yılın ilk çeyreğinde günde 10 milyon metreküp doğal gaz karadaki işleme tesisine ulaştırılacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak döneminde ilk taşları döşenen ve 3 yıldır süren eden doğal gaz arama çalışmalarındaki son durumu yazılı bir açıklamayla paylaştı.
ANA ÜS FİLYOS LİMANI
Deniz tabanında doğal gaz üretim sistemlerinin bitirildiği, Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki işleme tesisinin çalışır hale geldiği belirtildi.
Buna göre üniteleri birbirine bağlayan boru hatlarının inşası ise tamamlanmak üzere.
HEDEF 10 MİLYAR METREKÜP GAZ
İşlemler tamamlandığında günde 10 milyon metreküp karadaki doğal gaz işleme tesisine ulaştırılacak.
"KARADENİZ'DE 3 YIL ÜST ÜSTE GAZ BULUNDU"
TPAO açıklamada sonraki yıllarda ise kapasitenin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması planlanlanıyor.
İlk üretim ise bu yılın ilk çeyreğinde hayata geçecek.
TÜRKİYE'DEN BÜYÜK ATILIM
Türkiye, milli ve yerli imkanlarla 2020'de Sakarya, 2021'de ise Amasra Sahası'nda büyük keşifler yaptı.
Son olarak Çaycuma Sahası'ndaki 58 milyarlık keşifle toplamda 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaşıldı.
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