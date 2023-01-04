EYT ne zaman Meclis'e gelecek, açıklandı mı? EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu mu?
EYT ne zaman Meclis'e gelecek, açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde ile duyurulan EYT yasasının detayları ve şartları şekillenmişti. Düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, açıklandı mı? EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu mu?
EYT ne zaman Meclis'e gelecek, açıklandı mı? EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde duyurulan EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacak olan kişi sayısı 2 milyon 250 bin olarak açıklandı. EYT'de yaş şartı koyulmazsken 5.000 prim gün şartı kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi şartını taşıyanlar EYT'li olarak emekliliğe ayrılacak. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, açıklandı mı? EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu mu?
EYT NE ZAMAN MECLİSE SUNULACAK?
EYT yasasının önümüzdeki hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor.
EYT'DEN EMEKLİ OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?
EYT kapsamında emekliliğe ayrılacak olan emekliler en düşük tutardan başlayarak emekli maaşı bağlanacak.
Yapılan son zamla SSK emeklisi 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar en düşük 4.375 TL maaş alıyor. Bu rakamın emekli olunan mesleğe ve ödenen prime göre farklılık göstermesi bekleniyor.
EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
EYT düzenlemesinin önümüzdeki hafta içerisinde meclise sunuldulktan sonra yasalaşması bekleniyor. Böylelikle ilk emekli maaşlarının da Şubat ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
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