EYT ne zaman Meclis'e gelecek, açıklandı mı? EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde duyurulan EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacak olan kişi sayısı 2 milyon 250 bin olarak açıklandı. EYT'de yaş şartı koyulmazsken 5.000 prim gün şartı kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi şartını taşıyanlar EYT'li olarak emekliliğe ayrılacak. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, açıklandı mı? EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu mu?