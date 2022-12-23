TPAO'dan Sakarya Gaz Sahası açıklaması: Toplama haznesi vana sistemine bağlandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını bildirdi.
TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı." paylaşımı yapıldı.
Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.
SAKARYA GAZ SAHASI GELİŞTİRME PROJESİ
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Milli Enerji Hedefleri doğrultusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği halinde 2022-2023 yıllarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ile geliştirilmiştir.
Sakarya Gaz Sahası Batı Karadeniz baseni Sakarya bloğunda açılan Tuna-1 kuyusu Ereğli'nin 175km kuzeyine yer almaktadır.
Kuyunun bulunduğu bölgede su derinliği 2.117 metre olmakla birlikte tüm operasyonlar tamamen TPAO ve TP-OTC tarafından milli imkanlar ile yapılmıştır.
Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi gerçekleştirilen doğal gaz ile devam eden aramalarla keşfedilecek doğal gaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amaçlanmaktadır.
Sakarya Gaz Sahası Deniz Tabanı Üretim Tesisleri, Deniz Tabanı Nakil Hatları ve Kara Doğalgaz İşleme Tesisi Entegre Projesi (Proje), Karadeniz'den çıkarılan doğalgazı Türkiye'nin kuzey kıyısında bulunan Filyos'a 155 km uzunluğundaki boru hattı ile taşıyacak olan deniz ve kara projesidir. Filyos'tan gelen yeraltı boru hatları, yerel gaz talebini karşılamak için Proje'yi karada bulunan BOTAŞ şebekelerine bağlayacaktır.
Projenin çalışma alanının konumu, açık deniz bölümü, kıyı geçiş bölümü ve kara bölümünde olmak üzere, tüm faaliyetlerimiz TPAO'ya tahsis edilmiş olan, Batı Karadeniz petrol ve doğal gaz arama ruhsatlarında yer almakta olup, çalışmalarımız ülkemizin Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer almaktadır.
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