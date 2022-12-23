TPAO’dan Sakarya Gaz Sahası açıklaması: Toplama haznesi vana sistemine bağlandı

Sakarya Gaz Sahası Deniz Tabanı Üretim Tesisleri, Deniz Tabanı Nakil Hatları ve Kara Doğalgaz İşleme Tesisi Entegre Projesi (Proje), Karadeniz'den çıkarılan doğalgazı Türkiye'nin kuzey kıyısında bulunan Filyos'a 155 km uzunluğundaki boru hattı ile taşıyacak olan deniz ve kara projesidir. Filyos'tan gelen yeraltı boru hatları, yerel gaz talebini karşılamak için Proje'yi karada bulunan BOTAŞ şebekelerine bağlayacaktır.

Projenin çalışma alanının konumu, açık deniz bölümü, kıyı geçiş bölümü ve kara bölümünde olmak üzere, tüm faaliyetlerimiz TPAO'ya tahsis edilmiş olan, Batı Karadeniz petrol ve doğal gaz arama ruhsatlarında yer almakta olup, çalışmalarımız ülkemizin Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer almaktadır.