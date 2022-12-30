TPAO'dan "hisseler satışa çıkarıldı" iddialarına yalanlama: Gerçek dışı!
Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden “yatırım fırsatı” adı altında markanın hisselerinin satışa çıktığı yönünde ortaya atılan duyuruların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bu bağlamda TPAO, vatandaşlara dolandırıcılık uyarısında bulundu. Ayrıca Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdür Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sara markanın logo ve görsellerinin izinsiz kullanıldığını bildirdi.
TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, 'yatırım fırsatı' adı altında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan duyurular yapıldığı tespit edilmiştir." denildi.
LOGO VE GÖRSELLER İZİNSİZ KULLANILDI
Marka, söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdür Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra TPAO'nun logo ve görsellerimim izinsiz kullanıldığı vurgulandı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
TPAO'nun yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olduğu hatırlatılan açıklamada, "Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.
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