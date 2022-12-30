TPAO'dan "hisseler satışa çıkarıldı" iddialarına yalanlama: Gerçek dışı!

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

TPAO'nun yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olduğu hatırlatılan açıklamada, "Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.