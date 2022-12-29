Enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı! Tehditlere ve tuzaklara rağmen geri adım atılmadı | Berat Albayrak kaleme aldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni gaz rezervini açıklamasının ardından dünya Türkiye'yi konuşuyor. Karadeniz'de keşfedilen devasa doğalgaz havzası, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak, evleri ucuz enerjiyle kavuşturacak. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın kaleme aldığı “Burası Çok Önemli” isimli kitapta enerjide bağımsızlığın önünün nasıl açıldığı şu cümlelerle anlatıldı: Doğu Akdeniz'de daha aktif olmamız gerektiğini anlattığımızda bazıları "Altyapı, gemi, para yok. ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" diye itiraz etti. "Ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız" diye tehdit edildik. Kesinlikle geri adım atmadık. Hiçbiri kararlılığımızı engelleyemedi. Bu toplantılardan kısa zaman sonra, 15 Temmuz'un hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içerisinde olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının önünü açan kritik hamleleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" adlı kitapta çarpıcı anlatımlarla yer buldu.
Albayrak, özellikle 2016 başlarında yapılan kritik bir toplantıdan hareketle, bakanlığı döneminde enerjide millileşme için atılan adımları, kimlerin nasıl engellenmeye çalıştığını çarpıcı örneklerle anlattı. Kitabın, "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" ara başlıklı bölümünde enerjide millileşme hamlelerine yönelik sabotaj girişimlerine rağmen sergilenen kararlı tavır detaylıca anlatıldı:
Akdeniz'de malum ülkeler bizim kendi deniz alanlarımızın da bulunduğu bölgeleri parsel parsel ihaleye çıkarıp uluslararası şirketlere vermeye başlayınca acil toplantılar düzenledik. Bunlardan biri 2016 başında Müsteşar Yardımcımızın, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla yapıldı. Bu toplantıda çok enteresan şeyler yaşadık. Doğu Akdeniz'de daha aktif olmamız gerektiğini, yoksa yarın kıyılarımızdan Akdeniz'e olta dahi atamayacak noktaya geleceğimizi dillendirdiğimizde; katılımcılardan bazıları Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemilerinin, gemileri alacak parasının olmadığını dile getirdi. "Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" şeklinde şiddetli itirazlarda bulundular. Biz ise Türkiye'nin kendi gemilerini alacağını, gerektiğinde deniz kuvvetlerimizin güvenlik için refakat edeceğini, kim ne derse desin Mavi Vatan'dan vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık.
Gelin görün ki, çokça ibretlik ve dramatik bir şekilde toplantılardan kısa bir zaman sonra, 15 Temmuz'un hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içinde olduğu ortaya çıktı. Doğu Akdeniz meselesinin özellikle bürokrasi nezdinde bilinçli olarak neden dar bir ekiple yönetilegeldiğini anlamış olduk. Gemilerin alınmasının ne kadar gerekli olduğunu biliyorduk, ancak başkaları da biliyordu. "Ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız" diye bürokrasi tarafından tehdit dahi edildik ama bunların hiçbiri kararlılığımızı engelleyemedi.
İlk gemimizi 600 milyon dolardan başlayan pazarlıklarla 154 milyon dolara Norveç'ten satın aldık. 200 milyon dolar olan bir kuyu maliyetinin bile altında aldık.
BAĞIMSIZLIK İÇİN DAR GÖMLEĞİ YIRTMAK ZARURİ
Kitapta arama faaliyetlerinin kendi imkânlarımızla yapılmasının önemine dikkat çekildi:
Hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir. Yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bizzat sizin düşmeniz ve bu zenginliğe sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmelisiniz.
TÜM MÜDAHALELER İÇİN AKSİYON ALDIK
Kitapta, Türkiye'nin egemenlik haklarının çiğnetilmemesi için olağanüstü bir mücadele verildiği de şu sözlerle anlatılıyor:
Türkiye'nin hak iddia ettiği bir parselde, Avrupalı bir firma, Güney Kıbrıs yönetimi ile sondaj çalışması başlattı. Bu konuda verilen görüşler eski düzenin devamı yönünde olunca "Bugün buna izin verirsek, yarın milli bir enerji politikasını bu coğrafyada uygulayamayız" dedik ve gerekli tüm müdahaleler için aksiyon aldık. O günden sonra bir daha da kimse bizim hak iddia ettiğimiz alanlarda elini kolunu sallayarak hareket edemedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak?
- KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?
- https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...
- EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?
- EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? Kadın ve erkeklerde...
- EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kalktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Başkan Erdoğan'ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası içi belli oldu! O yaştaki EYT'liler artık emekli!
- EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını geriye çeker mi? Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması EYT yaş sınırını etkiler mi?
- EYT yaş şartı belli oldu mu, kimleri kapsıyor? EYT 48,49,50,51,52 yaşındakileri kapsıyor mu, yaş sınırı olacak mı?
- Başkan Erdoğan EYT açıklaması canlı yayın izle! Başkan Erdoğan EYT düzenleme açıklaması A Haber canlı izle