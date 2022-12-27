Doğal gaz müjdesinin mimarı: Berat Albayrak! İlk işareti 2017'de verdi: "Bağımsız enerji güçlü Türkiye"

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde doğal gaz ve petrol var. Yıllardır her türk vatandaşı "bizde nasıl olmaz, olmalı" diyordu. Türkiye'de bu doğrultuda somut adımlar geldi.

Albayrak, 10 Ağustos 2017'de katıldığı bir TV programında, "Burada ciddi keşifler oluyorsa, biz de kendi hukukumuza dayalı bölgeler içinde artık daha aktif olacağız. Bunu gerek üçüncü ülkelerle iş birliği yaparak, birlikte arama, sondaj işleri yaparak, gerekse çok büyük ve yeni bir atılımla kendi mühendislerimiz ve gemilerimizle biz de artık olacağız. Birlikte eskiden kazıyorduk, hala yine kazalım ama yeni dönemde kendimizde kazacağız" demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE, ALBAYRAK MİMARLIĞINDA...

Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetlerinde her alanda yerli ve millilik oranı arttı. Erdoğan, yerli üretim için atılan adımları her zaman teşvik etti.

Berat albayrak da bu bakış açısıyla hareket etti. Gaz bulunacaktı evet, ama onu da türkiye kendi imkanlarıyla bulacaktı.

14 Aralık'ta gerçekleştirilen 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri'nde, "Bütün dünyaya sesleniyorum: 'Türkiye olarak sondaj faaliyetleri petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye'nin sahip olduğu Türk Bayrağı'nın dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.