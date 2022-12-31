Türkiye’nin milli enerji adımı Berat Albayrak ile başladı! İşte kritik sürecin tarihe geçen hamlesi

Muhalif medya ya görmezden geliyor ya da bu keşifleri önemsizleştirmeye çalışıyor.

CHP yöneticileri de "Her seçimden önce gaz bulunur zaten" diyerek milli enerji hamlesini değersizleştirme gayreti içerisine girdi.

Oysa her şey Türkiye'nin gözleri önünde gerçekleşiyor. 1200 personel, yerli doğalgazı mart ayında konutlara ulaştırmak için harıl harıl çalışıyor.

Bizim kuşak çok iyi hatırlar. Geçmişte birçok şehirde petrol kuyuları açılırdı. Sonra da bu kuyular çeşitli bahanelerle kapatılırdı. Kimse yabancı şirketlerden ve personelden hesap sormazdı.