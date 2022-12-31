Türkiye'nin milli enerji adımı Berat Albayrak ile başladı! İşte kritik sürecin tarihe geçen hamlesi
Berat Albayrak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaptığı hamlelerle ülkenin milli enerji yükünü çeken keşiflerin öncüsü olarak tarihe geçti. Türkiye için zorlu günlerin yaşandığı dönemde enerjiyi millileştirme politikasıyla adımlarını atan Berat Albayrak, bugün Türkiye'ye doğal gaz rezervi veren gemilerin ülkeye kazandırılmasında büyük rol oynamıştı. Sabah Gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas bugünkü köşesinde, Albayrak'ın enerjideki stratejik hamlelerini kaleme aldı. "Türkiye enerjide bir üst lige çıktı" ifadesiyle yeni bir dönemin işaret fişeğini yakan Albayrak, verdiği mücadele ile de "makus talihi" değiştiren bakan olarak da tarihe geçti.
İşte Sabah Gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas'ın "Milli enerjide bugünlere kolay gelinmedi" başlıklı yazısı:
Türkiye'nin ekonomik açıdan kaderini değiştirecek, cari açığı büyük ölçüde kapatacak Karadeniz'deki doğalgaz keşifleri muhalefette hazımsızlığa neden oldu.
Muhalif medya ya görmezden geliyor ya da bu keşifleri önemsizleştirmeye çalışıyor.
CHP yöneticileri de "Her seçimden önce gaz bulunur zaten" diyerek milli enerji hamlesini değersizleştirme gayreti içerisine girdi.
Oysa her şey Türkiye'nin gözleri önünde gerçekleşiyor. 1200 personel, yerli doğalgazı mart ayında konutlara ulaştırmak için harıl harıl çalışıyor.
Bizim kuşak çok iyi hatırlar. Geçmişte birçok şehirde petrol kuyuları açılırdı. Sonra da bu kuyular çeşitli bahanelerle kapatılırdı. Kimse yabancı şirketlerden ve personelden hesap sormazdı.
ALBAYRAK'IN HAMLESİYLE DIŞA BAĞIMLILIĞA SON
Peki o günlerden bugünlere nasıl gelindi?
Berat Albayrak, 2015 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olunca bu kötü düzeni bozdu. Yerli sondaj gemilerini Türkiye'ye kazandıran Albayrak ile birlikte enerjide bugünlere gelindi.
Şimdi her geçen yıl sondaj ve sismik araştırma gemi filomuzda artış görüyoruz.
Türkiye son 8 yılda yabancı personelle donatılmış kiralık gemilerden kurtuldu. Artık Karadeniz'de görev büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi sıra Mavi Vatan Akdeniz'de.
ABD ve AB'nin şımarık çocuğu Yunanistan'ın uluslararası deniz hukukunu çiğneyerek yürüttüğü tüm hukuksuz girişimlere rağmen yakında Akdeniz'den de müjdeli haberler geleceğine inanıyorum.
Türkiye'nin şimdi yeni hedefi, enerjide dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmak olmalı.
Akkuyu Nükleer Santrali'nde sona yaklaşılması, Karadeniz'deki doğalgaz rezervleri ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına yönelik faaliyetler bu yeni dönemin habercisi.
2023 seçimleri bu yüzden çok önemli. Milli enerji hamlesinin kesintiye uğratılmasına asla izin verilmemeli.
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