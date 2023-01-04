Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 4 Ocak 2023 Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu! millipiyangoonline.com SORGULAMA EKRANI!
4 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı bu akşam da devam etti. Peki, 4 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte, kazandıran numaralar!
Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, 4 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bugün gerçekleştirildi. Peki; 4 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte, kazandıran numaralar...
Her hafta üç kere gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde bu akşam büyük heyecan vardı. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilir veya sayfamızdaki sonuç ekranını inceleyebilirsiniz.
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
4 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
En çok kazandıran oyunlardan Sayısal Loto'da çekiliş çarşamba akşamı saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş de millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarılıyor.
Kazandıran numaralar; 5-28-48-60-63-80 Joker-46 SüperStar-62 oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda Ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a Ocak ayında kar bekleniyor mu? MGM'DEN KAR AÇIKLAMASI!
- Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Şeyh Edebali'nin türbesi nerede?
- Arka Sokaklar bu hafta var mı? 2023 Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Kısmetse Olur 22.BÖLÜM ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?
- 2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?
- Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!
- ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...
- Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2023 GS FB derbisi saat kaçta oynanacak? Liderlik yarışı...
- AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!
- Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?
- ARABULUCULUK SINAV SONUÇ EKRANI! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?