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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 4 Ocak 2023 Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu! millipiyangoonline.com SORGULAMA EKRANI!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 4 Ocak 2023 Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu! millipiyangoonline.com SORGULAMA EKRANI!

4 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı bu akşam da devam etti. Peki, 4 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte, kazandıran numaralar!

Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, 4 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bugün gerçekleştirildi. Peki; 4 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte, kazandıran numaralar...

Her hafta üç kere gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde bu akşam büyük heyecan vardı. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilir veya sayfamızdaki sonuç ekranını inceleyebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

4 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

En çok kazandıran oyunlardan Sayısal Loto'da çekiliş çarşamba akşamı saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş de millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarılıyor.

Kazandıran numaralar; 5-28-48-60-63-80 Joker-46 SüperStar-62 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda Ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

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