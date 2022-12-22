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Asgari ücretle değişen maaşlar: 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücretle birlikte birçok kalemde artış yaşandı. Yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücretteki artış sonrası diğer aylıklarda nasıl artış olacağı merak ediliyordu. Peki, asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 13:03
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Asgari ücretle değişen maaşlar: 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücret 2023 zammı bugün belli oldu. Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin net 8.500 TL olduğunu duyurdu. Yeni ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, staj ücretleri, GSS primleri de yükseldi. Asgari ücret zammı sonrası diğer kalemde yapılan değişiklikler merak edilmeye başlandı. Peki, 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretle değişen maaşlar: 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu?

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlara yansıyacak. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.

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Asgari ücretle değişen maaşlar: 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu?

Halen işsizlik maaşı en az 2 bin 588 lira 40 kuruş, en çok 5 bin 176 lira 80 kuruş. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 2 bin 568 lira 75, en çok 5 bin 137 lira 50 kuruş ödeniyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı en az 4 bin lira, en çok 8 bin liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 3 bin 969 lira, en çok 7 bin 939 lira geçecek.

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Asgari ücretle değişen maaşlar: 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI NE KADAR?

En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artıyor. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. 1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin lira kıdem tazminatı ödenecek.

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Asgari ücretle değişen maaşlar: 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu?

Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Her yıl için 9 bin 924 lira verilecek. Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da 6 aydan az çalışan için 2 bin 543 liradan 3 bin 931 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 5 bin 87 liradan 7 bin 862 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 7 bin 631 liradan 11 bin 794 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 10 bin 175 liradan 15 bin 725 liraya yükselecek.