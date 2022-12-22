HaberlerGaleriAsgari ücretle değişen maaşlar: 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu?
Asgari ücretle değişen maaşlar: 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu?
Asgari ücretle birlikte birçok kalemde artış yaşandı. Yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücretteki artış sonrası diğer aylıklarda nasıl artış olacağı merak ediliyordu. Peki, asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazmiantı, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...