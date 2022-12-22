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Türkiye ile Azerbaycan arasında inşaat alanında mutabakat zaptı imzalandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Türkiye ile Azerbaycan arasında inşaat alanında mutabakat zaptı imzalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan ile yapı işleri alanındaki işbirliği protokolü ve inşaatta normatif ve birim fiyatlandırma sisteminin iyileştirilmesi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptlarının, iki ülke arasındaki çalışmalara daha güçlü bir ivme kazandıracağını belirtti.

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