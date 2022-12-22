Muhtar maaşı son dakika açıklandı! 2023 Ocak asgari ücret artışı ile muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Muhtar maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanması ile birlikte enç ok merka edilenlerden biri de muhtar maaşları oldu. Muhtar maaşlarında bu yıl yeni düzenleme yapılmıştı. Bu kapsamda muhtar maaşları asgari ücretten az olamıyor. Peki, 2023 Ocak asgari ücret artışı ile muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni muhtar maaşları...
Muhtar maaşı ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklamasının ardından gözler muhtar maaşlarına çevrildi. 2023'te muhtarlara ne kadar maaş verileceği merak edilirken, yeni asgari ücret ile detaylar belli oldu. Peki, 2023 Ocak asgari ücret artışı ile muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni muhtar maaşları...
MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Bu yıl yapılan düzenleme kapsamında muhtar maaşları artık asgari ücretten az olamıyor. Halen muhtarlar en az 5 bin 500 lira verilirken, bu tutar yeni yılda 8 bin 500 liraya yükselecek.
STAJYER ÜCRETİ: Staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret 20'den az personeli olan yerlerde 825,05, daha çok personeli olan yerlerde bin 650 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine ise en az 2 bin 750 lira ödeniyor. Bu ücretler de yeni asgari ücretle yükselecek. Yeni asgari ücrete göre stajyerlere ödenen ücret bin 275-2 bin 550 liraya ulaşacak. Kalfalık yeterliliğini kazananlar ise en az 4 bin 250 lira alacak. Başkan Tayyip Erdoğan, 2023'te yaz staj ücretini asgari ücret seviyesine çıkaracaklarını müjdelemişti. Bu durumda staj yapanlara aylık 8 bin 500 lira ödenecek.
İNTÖRNLER: Kısa süre önce yapılan düzenlemeyle tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödeniyor. Devlet üniversitelerindeki öğrenciler, yeni yılda aylık 8 bin 500 lira alabilecek.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Asgari ücretliler doğum izninde 16 bin 105 lira iş göremezlik ödeneği alıyor. Hastalananların rapor paraları da günlük yatarak tedavide 107,85, ayakta tedavide 143,80 lira. Bu tutarlar da yükselecek. Yeni asgari ücrete göre annelere doğum iznindeyken devletin ödediği ödenek 24 bin 889 liraya çıkacak. En düşük günlük rapor parası da yatarak tedavide 166,67, ayakta tedavide 222,23 liraya ulaştıracak.
İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlara yansıyacak. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Halen işsizlik maaşı en az 2 bin 588 lira 40 kuruş, en çok 5 bin 176 lira 80 kuruş. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 2 bin 568 lira 75, en çok 5 bin 137 lira 50 kuruş ödeniyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı en az 4 bin lira, en çok 8 bin liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 3 bin 969 lira, en çok 7 bin 939 lira geçecek.
İSTEĞE BAĞLI, BAĞ-KUR SİGORTASI: İsteğe bağlı sigorta primi ise en az 2 bin 70 lira iken, yeni yılla birlikte 3 bin 200 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur esnaf primi de 2 bin 232 liradan 3 bin 450 liraya yükselecek. 5 puanlık indirimle ödeme yapanlar ise bin 908 lira yerine 2 bin 950 lira ödeme yapmaya başlayacak.
TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artıyor. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. 1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Her yıl için 9 bin 924 lira verilecek. Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da 6 aydan az çalışan için 2 bin 543 liradan 3 bin 931 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 5 bin 87 liradan 7 bin 862 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 7 bin 631 liradan 11 bin 794 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 10 bin 175 liradan 15 bin 725 liraya yükselecek.
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