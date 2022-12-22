Muhtar maaşı son dakika açıklandı! 2023 Ocak asgari ücret artışı ile muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Muhtar maaşı ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklamasının ardından gözler muhtar maaşlarına çevrildi. 2023'te muhtarlara ne kadar maaş verileceği merak edilirken, yeni asgari ücret ile detaylar belli oldu. Peki, 2023 Ocak asgari ücret artışı ile muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni muhtar maaşları...

MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bu yıl yapılan düzenleme kapsamında muhtar maaşları artık asgari ücretten az olamıyor. Halen muhtarlar en az 5 bin 500 lira verilirken, bu tutar yeni yılda 8 bin 500 liraya yükselecek.