Temmuzda Asgari Ücrete ZAM VAR MI? 2023 Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Bakan Bilgin ve TİSK Başkanı Akkol ile birlikte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı itibarıyla geçerli olacak olan net asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak duyurdu.