Temmuzda Asgari Ücrete ZAM VAR MI? 2023 Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Son dakika haberleri... 2023 asgari ücret zammının belli olmasının ardından net maaşa ikinci bir zammın söz konusu olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan asgari ücrette ara zam ile ilgili açıklamada bulundu. Peki 2023 Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?
Asgari ücrette ara zam olacak mı sorusu arama motorlarında araştırılmaya başladı. 2023 asgari ücret zam oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ara zam açıklamasında da bulundu. 7 milyondan fazla vatandaşı doğrudan etkileyen asgari ücret zammına ikinci zam gelecek mi? Asgari ücrette ara zam var mı? Temmuzda asgari ücret artacak mı?
2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR KAÇ TL OLDU?
Bakan Bilgin ve TİSK Başkanı Akkol ile birlikte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı itibarıyla geçerli olacak olan net asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak duyurdu.
ARA ZAM GELECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücretin net 8 bin 500 TL olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücrette yıllık ortalama artışın yüzde 70'in üzerinde olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, "Gerekirse, beklenmedik tablo oluşursa geçen sene olduğu gibi ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız!" şeklinde konuştu.
Hatırlanacağı gibi 2022'de de Temmuz ayında asgari ücrete revize yapılmıştı.
Asgari Ücret 2022
Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 2022 Ocak tarihinde yapılan yüzde 50 zam ile 4 bin 253 lira olmuştu. 1 Temmuz itibarıyle asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Böylelikle asgari ücret tutarı 2022 yılında 5.500 lira olarak belirlenmişti.
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