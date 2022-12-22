Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan orta gelirliye konut kampanyası mesajı! Tarih belli oldu

"İNŞAAT SEKTÖRÜBÜB GSYİH'DAKİ DOĞRUDAN PAYI YÜZDE 7..."

Kurum, inşaat sektörünün gayrisafi yurt içi hasıladaki doğrudan payının yüzde 7 olduğunu, dolaylı payı eklendiğinde bu rakamın çok daha yükseldiğini ifade ederek, sektörün 250 alt sektörü etkilediğini ve ekonomiye, kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

Her zaman inşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu dile getiren Kurum, ülkenin 20 yıldır kalkınmasına destek olan inşaat sektörünün yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bakan Kurum, 2019'da yaptıkları düzenlemeyle 127 bin müteahhidi sınıflandırdıklarını ve ciro şartları ve ortaklık yapılarında kolaylıklar gibi önemli imkanlar getirdiklerini ifade etti.