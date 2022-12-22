Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan orta gelirliye konut kampanyası mesajı! Tarih belli oldu
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konut hamlesi olarak duyurulan orta gelirliye konut kampanyasının detaylarının tamamlandığını söyledi. "Konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz" diyen Bakan Kurum, orta gelirliye konut kampanyasındaki gelişmelerin açıklanacağı tarihi duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı programda orta gelir grubuna yönelik konut kampanmyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni konut hamlesinin detaylarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı tarihi de duyurdu.
Bakan Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen "İmkon Yapı ve İnovasyon Zirve Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm dünyada sosyal devlet anlayışının rafa kalktığını, ülkelerin kendi ekonomilerini çevirmekle uğraştığını ve enflasyonla mücadele ettiğini belirterek, bugün dünyada Türk müteahhitlerinin en ön sıralarda yer aldığını, Türkiye'den 44 müteaahhidin dünyanın pek çok noktasında önemli projelere imza attığını söyledi.
"İNŞAAT SEKTÖRÜBÜB GSYİH'DAKİ DOĞRUDAN PAYI YÜZDE 7..."
Kurum, inşaat sektörünün gayrisafi yurt içi hasıladaki doğrudan payının yüzde 7 olduğunu, dolaylı payı eklendiğinde bu rakamın çok daha yükseldiğini ifade ederek, sektörün 250 alt sektörü etkilediğini ve ekonomiye, kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.
Her zaman inşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu dile getiren Kurum, ülkenin 20 yıldır kalkınmasına destek olan inşaat sektörünün yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Bakan Kurum, 2019'da yaptıkları düzenlemeyle 127 bin müteahhidi sınıflandırdıklarını ve ciro şartları ve ortaklık yapılarında kolaylıklar gibi önemli imkanlar getirdiklerini ifade etti.
"DEPREMLE MÜCADELE TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİDİR"
Kurum, Türkiye'nin muhteşem bir coğrafyası olduğunu ama pek çok zorlukla da mücadele edildiğini, bu zorlukların başında da depremin geldiğini kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Kurum, "Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Biz bu konuyu siyaset üstü görüyoruz." dedi.
Bugüne kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktaran Kurum, "13 milyon vatandaşımızı güvenli, sağlıklı, iklim dostu konutlara yerleştirdik. Şu anda halihazırda deprem dönüşümüne girmesi gereken konutlarımızla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz 2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş hiçbir alan kalmasın istiyoruz." diye konuştu.
SOSYAL KONUTTA KURALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Türk kültüründe eve sadece barınma ihtiyacını karşılayan yer olarak bakılmadığını, evin "ocak, aş, gelenek, kültür, aile" anlamına da geldiğini anlatan Kurum, "20 yılda TOKİ Başkanlığımızla 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Şu an 81 ilimizde tam 750 şantiyemiz var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halihazırda 138 bin konut ve projenin inşasına hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile Türkiye'de yeni bir dönemi başlattıklarını, projeye 8 milyonu aşkın başvuru yapıldığını bildiren Kurum, 5 milyon 135 bin başvurunun kuraya katılmaya hak kazandığını söyledi.
Kurum, 45 ilde kuraların tamamladığını belirterek, "Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız. Hızımızı kesmeden, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.
Bu projenin ikinci etabının da olacağını söyleyen Kurum, bu yatırımların 900 milyar lirayı aşan yatırım bedeliyle inşaat ve gayrimenkul sektörünün gücüne güç kattığını belirtti.
ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELİK KONUT KAMPANYASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şunları kaydetti:
"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz orta ve orta üste hitaben bir projemiz var. Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz.
Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Bu konut hamlemimizin detaylarını tamamladık. İnşallah 2023'ün başı itibarıyla aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz."
Konuşmasının ardından Bakan Kurum, inşaat firmalarının projelerini tanıttığı stantları ziyaret etti.
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