2022 TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? Ziraat Bankası, Halkbank, TOKİ KURA PARA İADESİ!

TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman? sorusu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi sayesinde ev sahibi olmak isteyenler tarafından gündeme getirildi. TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, kura listesinde ismi çıkmayanlar TOKİ ücret iadesi olup olmayacağını araştırıyor. Peki, TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL ücret iadesi almak için nereye başvurulur? İşte, cevabı...

TOKİ 500 TL ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ iade ile ilgili açıklamasında "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." ifadelerine yer verdi.