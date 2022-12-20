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Haberler Ekonomi Haberleri 2022 TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? Ziraat Bankası, Halkbank, TOKİ KURA PARA İADESİ!

2022 TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? Ziraat Bankası, Halkbank, TOKİ KURA PARA İADESİ!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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2022 TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? Ziraat Bankası, Halkbank, TOKİ KURA PARA İADESİ!

TOKİ kura çekimleri il il devam ederken kurada ismi çıkmayan vatandaşlar başvuru ücret iadesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı.Kura sonuçlarında ismi bulunmayanlar TOKİ ücret iadesi olup olmayacağını arama motorlarında sorguluyor. Peki, TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman, nasıl iade edilecek? İşte, TOKİ başvuru para iadesi hakkında merak edilenler...

TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman? sorusu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi sayesinde ev sahibi olmak isteyenler tarafından gündeme getirildi. TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, kura listesinde ismi çıkmayanlar TOKİ ücret iadesi olup olmayacağını araştırıyor. Peki, TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL ücret iadesi almak için nereye başvurulur? İşte, cevabı...

TOKİ 500 TL ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ iade ile ilgili açıklamasında "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." ifadelerine yer verdi.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

Eğer kura isabet etmezse, başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor.Hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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TOKİ 5.ETAP KURA TAKVİMİ!

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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