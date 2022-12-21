Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekim takvimi açıklandı mı?

"5. ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ 12 İLDE 44 BİN 303 KONUT İÇİN YAPILACAK"

Bu arada 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayacak 5'nci etap kura çekilişi 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut