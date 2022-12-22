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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "KDV" açıklaması: Süre uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den KDV açıklaması: Süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir paylaşımda bulundu. Nebati, yaklaşık 3,4 milyon mükellefi ve mali müşaviri ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye aldıklarını duyurdu. Nureddin Nebati, "Her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık." açıklamasını yaptı. İŞTE DETAYLAR...

Bakan Nebati, Twitter hesabından, beyanname verme ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerine ilişkin paylaşım yaptı.

"VERGİ ÖDEMELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA"

Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Nebati, "Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor.

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

DEVLETTEN KOLAYLAŞTIRICI ADIMLAR

Nebati, gerek mükelleflerden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendirdiklerini belirterek işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yaklaşık 3,4 milyon mükellefi ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye aldıklarını ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"SÜRE UZATILDI"

"Bu kapsamda, halihazırda her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık. Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."

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