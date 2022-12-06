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Son dakika: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Düzce depremi açıklaması: 210 binanın yıkımını tamamladık

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Son dakika: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Düzce depremi açıklaması: 210 binanın yıkımını tamamladık

Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık." dedi.

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