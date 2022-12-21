İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk Evim 250 bin sosyal konut kurası il il çekilmeye devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konutun hak sahibini bulacağı İstanbul TOKİ kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla çekim tarihi açıklandı mı?