İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla çekim tarihi açıklandı mı?
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5. Etap kura takvimi 20 Aralık- 13 Ocak tarihleri için belli olurken İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri sorgulanıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde yapılacak 2+1 3+1 hak sahibi belirleme kurası ile toplam 50.000 konut sahibine kavuşacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla çekim tarihi açıklandı mı?
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk Evim 250 bin sosyal konut kurası il il çekilmeye devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konutun hak sahibini bulacağı İstanbul TOKİ kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla çekim tarihi açıklandı mı?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. İstanbul hakkında açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.
TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
21 ARALIK – 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
11 ilde gerçekleştirilecek 21 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
21 Aralık 2022: Yozgat ve Artvin
22 Aralık 2022: Kırıkkale
23 Aralık 2022: Kırşehir ve Trabzon
24 Aralık 2022: Trabzon ve Nevşehir
25 Aralık 2022: Nevşehir
2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
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- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla çekim tarihi açıklandı mı?
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