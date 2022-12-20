Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den 2023-2025 hedefleri açıklaması! Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz

Nebati, Türkiye'nin hem kamu borçluluğunda hem de toplam borçluluğunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştığına işaret ederek, "Önümüzdeki dönemlerde karşılaşabileceğimiz şoklara karşı eskisinden çok daha dirençli ve dirayetli bir Türkiye ekonomisi göreceğimizi vurgulamak isterim. Öte yandan mevcut yurt içi ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyor, olası risk ve fırsatlar üzerinde tüm paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışıyor ve gereken adımları zamanında isabetle atıyoruz. 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'mızı da bu yaklaşımla hazırladık ve yapısal dönüşüme ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Büyümenin güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için gerekli uygulamalara devam edeceğiz. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye Ekonomi Modeli'yle hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede sanayi üretiminde, istihdamda, yatırımlarda ve ihracatta akran ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceklerinin altını çizen Nebati, "Vatandaşlarımızın yüksek teveccühü ile KKM uygulamasını 2023 yılında da uygulamaya devam edeceğiz. Böylece finansal istikrar ve kalıcı fiyat istikrarı noktasında kazanımlarımız da sürecek." dedi.